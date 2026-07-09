SVP will mit Gadmer den Sitz von Favre Accola in Davos verteidigen

Keystone-SDA

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Die SVP Davos hat Rebekka Gadmer als Kandidatin für die Ersatzwahl am 27. September in den Kleinen Landrat nominiert. Diese ist notwendig, weil mit Valérie Favre Accola (SVP) ein bisheriges Davoser Exekutivmitglied im Juni in die Bündner Regierung gewählt wurde.

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(Keystone-SDA) Favre Accola ist in Davos GR noch bis Ende Jahr im Amt, bevor sie ab dem 1. Januar 2027 dann Teil der Bündner Regierung wird.

Die SVP will ihren Sitz in der fünfköpfigen Davoser Regierung mit Gadmer verteidigen. Sie führt gemäss einer SVP-Mitteilung gemeinsam mit ihrem Mann einen landwirtschaftlichen Betrieb. Zudem arbeitet sie als kaufmännische Angestellte in einer Schreinerei in Davos. Sie ist für die Buchhaltung sowie für administrative und organisatorische Aufgaben im Betrieb verantwortlich.

Auch politische Erfahrungen bringe die Kandidatin aus Davos Glaris mit, schreibt die SVP weiter. Sie ist seit acht Jahren im Schulrat aktiv «und kennt dadurch die Abläufe in der Gemeinde aus eigener Erfahrung».

Weitere Kandidaturen für die Ersatzwahl wurden bisher nicht kommuniziert.

Heute sitzen neben Favre Accola Landammann Philipp Wilhelm (SP), Jürg Zürcher (FDP), Walter von Ballmoos (GLP) und Claudia Bieler (SP) in der Davoser Exekutive.