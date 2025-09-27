1971: Neue Freiheiten dank dem Töffli
Es soll gut aussehen, schnell genug fahren und vor allem einen richtigen Ton haben: Anfang der 1970er-Jahre waren Töfflis das Kultgefährt Schweizer Jugendlicher.
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
SRF
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch