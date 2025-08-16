Openair-Nostalgie: Festivalleben am «Out in the Green» 1998
Das Zelt ist aufgebaut, Flüssiges wurde aus Glas- in PET-Flaschen abgefüllt und das Spanferkel brutzelt über dem Feuer. Zu Besuch in der Zeltstadt des Schweizer Festivals «Out in the Green» in jenem Jahr, an dem die Rolling Stones auf der Bühne standen.
