Openair-Nostalgie: Festivalleben am «Out in the Green» 1998

Das Zelt ist aufgebaut, Flüssiges wurde aus Glas- in PET-Flaschen abgefüllt und das Spanferkel brutzelt über dem Feuer. Zu Besuch in der Zeltstadt des Schweizer Festivals «Out in the Green» in jenem Jahr, an dem die Rolling Stones auf der Bühne standen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
SRF

Swiss Abroad

Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Marco Scarassati

Das Making of des Burnt Instruments Orchestras

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Entstehung des Burnt Instruments Orchestra – Die Komponisten Tragtenberg und Scarassatti erklären den Entstehungsprozess ihrer Skulpturen.

