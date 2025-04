Die Woche in der Schweiz

Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Am Mittwochabend kündigte der amerikanische Präsident Donald Trump Zölle auf Importe aus verschiedenen Ländern an. Für die Schweiz ist die Rechnung hoch. Schweizer Produkte, die in die Vereinigten Staaten importiert werden, werden mit 31% besteuert, was höher ist als für die Europäische Union (20%), aber etwas niedriger als für China (34%). Die neuen Zölle treten am 5. und 9. April in Kraft.