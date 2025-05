Die Woche in der Schweiz

Seit den Skandalen um den Genfer Staatsrat Pierre Maudet ist bekannt, dass Urlaube in den Golfstaaten für Mitglieder von Kantonsregierungen nachteilig sein können. Diese Woche ist in den Medien eine neue Kontroverse aufgetaucht: Sie betrifft die grüne Ständerätin Céline Vara, die kürzlich in die Regierung des Kantons Neuenburg gewählt wurde.

Der Blick enthüllte, dass Céline Vara nach ihrer Wahl mit ihrem Partner und ihren zwei Kindern Urlaub in einem Luxus-Badeort in Oman verbracht hatte. An dieser Reise ist zwar nichts Verwerfliches. Aber eine Flugreise von über 5000 km in ein Land, das nicht gerade für seine Demokratie bekannt ist, wirft ein schlechtes Licht auf die Vertreterin einer Partei, die den Schutz des Klimas und der Demokratie zu ihrem Aushängeschild macht.

Diese Geschichte ist zwar eher anekdotisch, wurde aber in verschiedenen Medien des Landes breit aufgegriffen und kommentiert. Insbesondere war viel von der Vorbildfunktion der politischen Klasse die Rede.

Céline Vara hüllte sich zunächst in Schweigen und berief sich auf eine «private Angelegenheit». Angesichts der Kontroverse ergriff sie schliesslich in der Tageszeitung Arcinfo das Wort. Die künftige Staatsrätin – sie wird ihr Amt am 1. Juni antreten – erklärte, sie habe nie ein Geheimnis aus dieser Reise gemacht, die ein lang geplantes Familienprojekt zur Beobachtung von Meeresschildkröten und der Tierwelt gewesen sei. Die Politikerin, die betonte, dass sie selten fliege, räumte lediglich ein, dass sie vielleicht aus Naivität gehandelt habe, und prangerte im gleichen Atemzug einen «medialen und politischen Tiefschlag» an.