Die Woche in der Schweiz

Die Liebe der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer zu ihrem Heimatland wird nicht immer erwidert, meint das Schweizer Fernsehen SRF.

«Ich bin sehr stolz auf die Schweiz. Ich bin auch stolz darauf, Schweizerin zu sein. Und ich betrachte mich auch als solche», sagte Nike Bahlmann, eine junge Biochemikerin und eine von 140 Delegierten des Auslandschweizerrats, der am vergangenen Wochenende in Bern tagte.

Bahlmann, die einen deutschen Vater und eine Schweizer Mutter hat, ist in Deutschland aufgewachsen und lebt heute in Köln. Aber die Schweiz sei ihr Heimatland. Sie sagt, sie liebe die Abenteuergeschichten ihres Grossvaters, und in der Schweiz habe sie ihren ersten Freund kennen gelernt. «Wir haben erstklassige Universitäten, wir sind unglaublich vielfältig«, sagt sie. «Wir sind eines der wenigen Länder mit so vielen Landessprachen. Die Schweiz lebt von der Vielfalt.»

Doch diese Liebe zur Schweiz scheint oft unerwidert zu bleiben. Ob es um Schweizer Schulen in der ganzen Welt oder um Swissinfo geht, die Regierung ist auf der Suche nach Möglichkeiten zum Sparen.

«Es besteht ein gewisser finanzieller Druck», räumt Filippo Lombardi, Präsident der Auslandschweizer-Organisation (ASO), ein. «Plötzlich schauen Bürger und Politiker mehr auf ihr Portemonnaie als auf Solidarität, Werte oder die Präsenz der Schweiz in der Welt.»

Die Vertreter der Fünften Schweiz sagen, es sei wichtig, einen anderen Diskurs zu etablieren und von den Klischees wegzukommen, die Auslandschweizer:innen als Schmarotzer darstellten. Die Liebe der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer zu ihrer Heimat sei nach wie vor gross, schreibt SRF; aber es brauche mehr denn je viel Überzeugungsarbeit.