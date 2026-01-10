Die Woche in der Schweiz

Am Freitag wurde in der Schweiz ein nationaler Trauertag für die Opfer des Brandes in Crans-Montana am Silvesterabend begangen.

Um 14 Uhr läuteten im ganzen Land die Kirchenglocken, und es wurde eine Schweigeminute eingelegt. Eine Gedenkfeier fand aufgrund des starken Schneefalls nicht in Crans-Montana selbst, sondern in Martigny statt. Angesichts der internationalen Dimension der Tragödie waren viele Länder eingeladen worden. Unter den anwesenden Staats- und Regierungschefs waren der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Präsident Sergio Mattarella.

Am Sonntagabend hatte die Kantonspolizei Wallis mitgeteilt, dass sie die Identifizierung der 40 Todesopfer und der 116 Verletzten abgeschlossen habe. Die meisten Todesopfer waren jung – nur sechs waren älter als 23 Jahre.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis hat ein Strafverfahren gegen die Besitzer der Bar, ein französisches Ehepaar, eingeleitet. Das Paar wurde am Freitag festgenommen. Ihnen wird fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Brandstiftung vorgeworfen. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Feuer ausbrach, als Wunderkerzen, die an Champagnerflaschen befestigt waren, zu nahe an die Decke gebracht wurden. Am Dienstag erklärte die Kantonsregierung des Wallis, dass die Opfer des Brandes und ihre Familien finanzielle Unterstützung erhalten würden.