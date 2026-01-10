Die Woche in der Schweiz
Am Silvesterabend kamen bei einem Brand in einem Nachtclub in Crans-Montana 40 Menschen ums Leben – überwiegend junge Menschen, überwiegend aus der Schweiz – und 116 wurden verletzt. Die Reaktionen weltweit waren Schock, Ungläubigkeit und Trauer.
Nach einem nationalen Trauertag wächst nun auch die Wut – angesichts der offenbar erschreckenden Nachlässigkeit nicht nur seitens der Barbesitzer, sondern auch seitens der lokalen Behörden.
Am Freitag wurde in der Schweiz ein nationaler Trauertag für die Opfer des Brandes in Crans-Montana am Silvesterabend begangen.
Um 14 Uhr läuteten im ganzen Land die Kirchenglocken, und es wurde eine Schweigeminute eingelegt. Eine Gedenkfeier fand aufgrund des starken Schneefalls nicht in Crans-Montana selbst, sondern in Martigny statt. Angesichts der internationalen Dimension der Tragödie waren viele Länder eingeladen worden. Unter den anwesenden Staats- und Regierungschefs waren der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Präsident Sergio Mattarella.
Am Sonntagabend hatte die Kantonspolizei Wallis mitgeteilt, dass sie die Identifizierung der 40 Todesopfer und der 116 Verletzten abgeschlossen habe. Die meisten Todesopfer waren jung – nur sechs waren älter als 23 Jahre.
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis hat ein Strafverfahren gegen die Besitzer der Bar, ein französisches Ehepaar, eingeleitet. Das Paar wurde am Freitag festgenommen. Ihnen wird fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Brandstiftung vorgeworfen. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Feuer ausbrach, als Wunderkerzen, die an Champagnerflaschen befestigt waren, zu nahe an die Decke gebracht wurden. Am Dienstag erklärte die Kantonsregierung des Wallis, dass die Opfer des Brandes und ihre Familien finanzielle Unterstützung erhalten würden.
«Wir dachten, die Schweiz sei das Land der Regeln, der Präzision und der manischen Kontrollen», schrieb die italienische Zeitung La Repubblica. Medien auf der ganzen Welt versuchen zu verstehen, wie eine solche Katastrophe in einem Land passieren konnte, das oft als sicher und streng reguliert dargestellt wird.
Die internationale Berichterstattung konzentrierte sich insbesondere auf das Versäumnis, routinemässige Brandschutzinspektionen durchzuführen, nicht nur in der Bar, in der das Feuer ausgebrochen war, sondern laut mehreren Berichten auch in anderen Bars und Restaurants in der Region. Die Behörden haben eingeräumt, dass die Bar in Crans-Montana seit 2019 nicht mehr inspiziert worden war.
«Selbst das tugendhafteste Land kann versagen», schrieb ein Redakteur von La Repubblica, der normalerweise über Korruption und organisierte Kriminalität berichtet. Mehrere italienische Medien beschreiben die Tragödie als einen Riss im Image eines «perfekten» Landes.
Auch grosse internationale Medien wie BBC, CNN und die New York Times haben über den Brand berichtet und darauf hingewiesen, dass die Bar seit fünf Jahren keiner Brandschutzinspektion unterzogen worden war.
Am Montag beschloss die Schweizer Regierung, die mutmasslichen Vermögenswerte des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro in der Schweiz mit sofortiger Wirkung einzufrieren.
Maduro wurde am Wochenende von den US-Streitkräften in Caracas gefangengenommen und nach New York geflogen. Er wurde von der US-Staatsanwaltschaft wegen mehrerer Vergehen angeklagt, darunter «Drogenterrorismus».
Der Bundesrat erklärte, er habe die mutmasslichen Vermögenswerte von Maduro und anderen mit ihm verbundenen Personen in der Schweiz als Vorsichtsmassnahme eingefroren, um einen Kapitalabfluss zu verhindern. Kein Mitglied der aktuellen venezolanischen Regierung ist davon betroffen.
Sollte sich herausstellen, dass die Gelder illegal sind, werde die Schweiz dafür sorgen, dass sie an das venezolanische Volk zurückgegeben werden, erklärte die Regierung.
Zum ersten Mal seit der Gründung der drei «Ehrengesellschaften» in Basel im 14. Jahrhundert wurden zwei Frauen aufgenommen.
Die Namen der Frauen werden am Dienstag im Rahmen des «Vogel Gryff», dem wichtigsten Ereignis des Kleinbasler Festes, bekannt gegeben, berichtete SRF. Der Leu, der Vogel Gryff und die Wilde Maa – die drei heraldischen Figuren der Ehrengesellschaften – tanzen durch die Strassen von Kleinbasel, begleitet von drei Trommlern, drei Fahnenträgern und vier «Ueli”, und sammeln Geld für Bedürftige. Die Menschenmengen sind riesig.
Im Jahr 2022 schrieben die drei «Ehrengesellschaften» von einem «epochalen Wendepunkt», als sie erklärten, dass auch Frauen aufgenommen werden könnten. Diesen Schritt gingen sie nicht freiwillig: Es war zunehmend Kritik laut geworden, dass eine staatliche Institution eine solche Diskriminierung aufgrund des Geschlechts nicht zulassen dürfe.
Appenzell läutet am Dienstag erneut das neue Jahr ein (der 13. Januar ist nach dem gregorianischen Kalender Neujahr). Die Silvesterchläuse gehen von Tür zu Tür und überbringen ihre Grüsse.
Am Donnerstag wird Luzern vom siebten Lilu Light Festival Lucerne beleuchtet, das bis zum 25. Januar dauert. Künstler aus aller Welt präsentieren die «vielfältigen und faszinierenden Facetten der Lichtkunst”.
Das einwöchige Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) beginnt am Montag, dem 19. Januar. Am Freitag findet im Bergkurort Davos eine Pressekonferenz statt, auf der die Sicherheitslage erläutert wird. Am folgenden Tag soll in Bern eine Anti-WEF-Demonstration stattfinden.
