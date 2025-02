Genfer Ägyptologen entdecken erstaunliches Grab

Mehr

Die Schweiz im Land der Schwarzen Pharaonen

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht «Where is Charlie?» Mit dem Handy am Ohr lenkt der Chauffeur den Minibus über die Strasse, die das Dorf Bourgeg im Zentrum von Nubien im Norden des Sudans durchquert. Er sucht das Haus von «Charlie», der auf den Besuch von drei Journalisten aus der Schweiz wartet. Charlie, alias Charles Bonnet, ist mehrfach ausgezeichneter Archäologe und…

Mehr Die Schweiz im Land der Schwarzen Pharaonen