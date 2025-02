Heute in der Schweiz

Im gestrigen Briefing schrieb meine Kollegin Emilie Ridard über die Wahlergebnisse in Deutschland , insbesondere über den Sieg der CDU/CSU und den beispiellosen Einzug der in Teilen rechtsextremen AfD ins Parlament.

Der ehemalige Schweizer Botschafter Tim Guldimann (Bild oben) sprach mit der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) über die Unterschiede in der politischen Dynamik zwischen der Schweiz und Deutschland und darüber, wie Friedrich Merz, der wahrscheinlich künftige Bundeskanzler, die beiden Nationen wieder näher zusammenbringen könnte.

«Uns Schweizer beschäftigt immer nur die Frage: Hat man uns noch lieb?», antwortete Guldimann auf die Frage, ob sich die bilateralen Beziehungen verbessern könnten. «Vielleicht steht Friedrich Merz mit seiner Blackrock-Vergangenheit der Schweiz und ihrer Wirtschaft etwas näher als Scholz», fügte Guldimann hinzu, der die deutsch-schweizerische Doppelbürgerschaft besitzt.

Er betonte aber, dass Politik nicht von persönlichen Sympathien, sondern von nationalen Interessen bestimmt werde. Der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis habe einmal behauptet: «Neutralität und Solidarität seien die beiden Seiten derselben Medaille.» Der Krieg in der Ukraine habe den Fokus in Europa von der Neutralität zur Solidarität verschoben und den Druck auf die Schweiz in Bezug auf Sanktionen gegen Russland und Waffenexporte erhöht.