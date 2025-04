Heute in der Schweiz

Bereits mehrere internationale Forschende haben aufgrund der politischen Situation in den USA beschlossen, das Land zu verlassen. Was sagen Schweizer Forschende vor Ort?

Der Tages-Anzeiger hat bei Schweizer Professor:innen nachgefragt. Die Politikwissenschaftlerin Tina Kempin Reuter ist Professorin an der University of Alabama at Birmingham. «Eine rote Linie wäre für mich überschritten, wenn meine Forschung und Lehre tangiert wird und ich meine Werte nicht mehr vertreten kann», sagt sie. Aktuell sei ihre Forschungsfreiheit nicht gefährdet. Den Gedanken, die USA zu verlassen, habe sie aber immer im Hinterkopf.

Der Sozialwissenschaftler Andreas Wimmer, der an der Columbia University in New York arbeitet, bezeichnet die Situation als komplex, vieles könne sich sehr schnell entwickeln. Er beobachtet ein Klima der Angst, «in dem sich die Leute nicht mehr getrauen, zu sagen, was sie denken».

Wir bleiben noch in den USA: Novartis will in den nächsten fünf Jahren 23 Milliarden US-Dollar in den Ausbau der Produktion und der Forschung in den USA investieren. Konkret will der Pharmakonzern unter anderem sieben neue Anlagen bauen sowie bereits bestehende Fabriken ausbauen. Dies, um in Zukunft alle Medikamente für den US-Markt auch gleich dort zu produzieren.

In ihrer Mitteilung geht Novartis nicht darauf ein, ob die Zollpolitik der US-Regierung den Entscheid beeinflusst hat. Allerdings gehöre die Investition in den USA seit Jahren zur Strategie des Konzerns, sagt SRF-Redaktor Tobias Bossard. «Womöglich ist es wegen Donald Trump nun einfach ein wenig mehr, und es geht schneller.»