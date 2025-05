Heute in der Schweiz

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Bundesrat Guy Parmelin in Bern Anfang April an einer Pressekonferenz zu den neuen Einfuhrzöllen in die USA.

Bleiben wir gleich noch bei Bundespräsidentin Keller-Sutter. Sie trifft heute in Genf zusammen mit Bundesrat Guy Parmelin auf den amerikanischen Finanzminister Scott Bessent in Sachen Zölle.

Am Rand der Gespräche zwischen den USA und China in Genf kann heute auch die Schweizer Regierung von der Anwesenheit des US-Finanzministers profitieren, um über die Strafzölle zu verhandeln. 31% auf Schweizer Exportprodukte hatte die US-Regierung der Schweiz angedroht. Während 90 Tagen bleibt dieser Satz ausgesetzt und beträgt gegenwärtig 10%. Nachdem sich die USA gestern mit Grossbritannien in dieser Sache einig wurden, hofft die Schweiz nun, diesen Zinshammer ebenfalls rasch abwenden zu können.

Die Schweiz ist dabei in einer relativ guten Position, denn sie gehört zu jenen unterdessen 17 Ländern, mit denen die USA eine schnelle Lösung finden wollen. Das Treffen in Genf sei «ein Erfolg für die Schweizer ‹Pendeldiplomatie› der letzten Wochen», schreibt der Blick.

Keller-Sutter und Parmelin waren vor zwei Wochen in die USA gereist, während Aussenminister Ignazio Cassis zu Gesprächen in China weilte. Diese Treffen hätten schliesslich dazu geführt, dass die Gespräche nun in Genf geführt werden könnten.