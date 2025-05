Heute in der Schweiz

Früher brachte sie der Gemeinde Geld ein, in Zukunft kostet sie zu viel: Die Baby-Boomer-Generation.

Die Alterung der Babyboomer-Generation stellt die Gemeinden in der Schweiz vor wachsende finanzielle Herausforderungen. Besonders in Agglomerationen wie etwa im Baselbiet geraten die Gemeindefinanzen durch steigende Pflegekosten unter Druck.

In Basler Gemeinden wie Muttenz und Reinach führen steigende Ausgaben für Alters- und Pflegeheime sowie für die Spitex zu Millionenverlusten. Dabei spielt die Alterung der Babyboomer-Generation eine zentrale Rolle: Viele Menschen, die in den 1960er- und 70er-Jahren als Steuerzahlende das Gemeindewachstum mitprägten, benötigen nun im Alter vermehrt Unterstützung. Die Kostenentwicklung bringt erste Gemeinden an ihre finanziellen Grenzen.

Ein weiteres Problem zeigt sich beim Wohnen: Nicht alle älteren Menschen können so lange wie gewünscht in den eigenen vier Wänden bleiben, wenn etwa kein Aufzug vorhanden ist oder der barrierefreie Wohnraum fehlt. Einige Gemeinden reagieren darauf mit Investitionen in altersgerechte Wohnungen und Präventionsarbeit. Doch vielerorts fehlen die finanziellen Mittel. Oft bleibt nur noch der frühzeitige Heimeintritt als Ausweg – mit entsprechenden Kostenfolgen.

Deshalb wird auf kantonaler Ebene über neue Finanzierungsmodelle diskutiert. Im Baselbiet sollen beispielsweise Personen mit Vermögen künftig stärker an den Heimkosten beteiligt werden. Langfristig stellt sich auch die Frage nach effizienteren Strukturen, denn der Druck auf kleinere Gemeinden wächst. Zudem halten Altersforscher Gemeindefusionen in manchen Regionen für kaum vermeidbar.