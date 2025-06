Heute in der Schweiz

Der Bundesrat hat sein Sparprogramm für das Jahr 2027 leicht nach unten korrigiert. Trotz Zugeständnissen an die Kantone hält er an dessen Grundzügen fest. Swissinfo ist weiterhin davon betroffen.

Im Anschluss an das Konsultationsverfahren hat die Regierung ihr Sparprogramm angepasst. Am Mittwoch gab sie bekannt, dass die Kürzungen 2,4 Milliarden Franken betragen sollen, gegenüber den ursprünglich geplanten 2,7 Milliarden Franken. Der Bundesrat erklärte sich bereit, einige Punkte zugunsten der Kantone zu überarbeiten, wie er in einer Pressemitteilung schrieb. Er nennt dabei die Pauschalzahlungen an die Kantone und den Finanzausgleich.

So will der Bundesrat beispielsweise vorübergehend auf die Entflechtung von Bundes- und AHV-Budget verzichten. Auch seine Vorschläge zur Besteuerung von Kapitalbezügen aus der zweiten und dritten Säule, die bis weit ins rechte Lager hinein auf Ablehnung gestossen waren, will er überdenken. Die Regional- und Lokalpresse bleibt vorerst noch verschont, da die bisherigen Subventionen beibehalten werden sollen.

Die Regierung verzichtet jedoch nicht darauf, ihren Beitrag zum Informationsauftrag für das Ausland zu streichen, zu dem unter anderem Swissinfo gehört. Finanzministerin Karin Keller-Sutter betonte jedoch, dass die Finanzierung von TV5 Monde gesichert bleibe.