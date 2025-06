Heute in der Schweiz

Pro Jahr unternehmen Schweizer:innen rund zwölf Millionen Auslandreisen, dazu kommen über 820’000 Auslandschweizer:innen. Das spürt die Konsularische Direktion des Aussendepartements. Sie appelliert an die Eigenverantwortung der Reisenden – und rät von riskanten Abenteuern ab.

«Reisen ist in den vergangenen Jahren sicher nicht sicherer geworden», sagte Marianne Jenni, Direktorin der Konsularischen Direktion des EDA am Donnerstag in Bern vor den Medien. Dabei bezog sie sich vor allem auf die volatile geopolitische Lage. Seit 25 Jahren erstellt der Bund Reisehinweise, aktuell für 176 Länder. Von 24 Ländern rät das EDA ab, darunter Nordkorea, Syrien oder Afghanistan.

Zwar könne die Konsularische Direktion in Notfällen helfen, es gebe aber gesetzliche Grenzen. «Der Bund hilft subsidiär – primär liegt die Verantwortung bei den Reisenden selbst», so Jenni. Das EDA verzeichnete 2024 über 1000 konsularische Schutzfälle – ein Plus von 17%. Es seien vermehrt ältere Menschen unterwegs und auch die Schweizer Diaspora werde immer älter. «Diese erleiden häufiger medizinische Notfälle im Ausland», sagte Yvonne Rohner, Leiterin der Abteilung Konsularischer Schutz der KD.