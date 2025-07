Heute in der Schweiz

Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

So habe die Genfer Zweigstelle laut ESA-Leiter Nils Güggi verschiedene Pflichten nicht erfüllt: «Sie hat kein zeichnungsfähiges Stiftungsratsmitglied mehr mit Wohnsitz in der Schweiz, sie hat kein Konto in der Schweiz, keine gültige Adresse und keine Revisionsstelle.» Noch läuft eine 30-tägige Frist, während der sich allfällige Gläubiger:innen melden können.

Das Investigativ Team von RTS ging etwas weiter zurück. Gemäss Informationen des Recherche-Teams wurde ein Anwalt mit gutem Ruf in Genf von seinen internationalen Geschäftspartnern überzeugt, der Stiftung eine Adresse und Vertretung in der Schweiz zu geben. Der Name dieses Anwalts – und jene von zwei ausländischen Geschäftsleuten – ermöglichten Anfang Jahr die Eintragung der Gaza Humanitarian Foundation in das Genfer Handelsregister. Nach der Publikation eines Artikels in der Genfer Tageszeitung Le Temps trat der Anwalt jedoch zurück. Gegenüber RTS sagt er nun zu seinem Rücktritt, er habe festgestellt, dass er nicht alle Informationen über den tatsächlichen Plan rund um die Stiftung erhalten habe. Dieser Plan würde gegen seine Werte verstossen.

Zuvor hatte die Nichtregierungsorganisation Trial International zwei Anzeigen gegen die Genfer GHF eingereicht. Trial hatte kritisiert, dass eine Stiftung, der die Verletzung des humanitären Völkerrechts vorgeworfen wird, ausgerechnet auch einen Sitz in Genf hat – in jenem Ort, an dem die Genfer Konventionen deponiert sind. Zwar verschwindet der Bezug der GHF zur Schweiz, wenn der Genfer Ableger aufgelöst wird. Doch die GHF und ihre Hilfsgüterverteilung im Gaza-Streifen bleiben weltweit umstritten.