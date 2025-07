Heute in der Schweiz

In den J+S-Programmen kann man in verschiedene Sportaktivitäten hineinschnuppern, etwa auch in Hip-Hop.

In einem Brief an Bundesrat Martin Pfister, den Vorsteher des für Sport zuständigen Eidgenössischen Departements, erklären sie, dass sie sich «entschieden gegen eine im Juni vom Bund angekündigte Budgetkürzung» wehren werden. Diese sieht eine Kürzung der Subventionen für J+S im Budget 2026 um 20% vor, was 2,2 Millionen Franken entspricht.

Nach Ansicht der Sportverantwortlichen würde eine solche Kürzung das Vereinswesen schwächen und den Zugang der ärmsten Bevölkerungsschichten zum Sport einschränken. Sie betonten, dass «der Sport ein wesentlicher Hebel für die öffentliche Gesundheit, den sozialen Zusammenhalt und die Erziehung zu staatsbürgerlichen Werten ist».

Die geplante Budgetkürzung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Teilnahme an den J+S-Programmen Rekordwerte erreicht. Im Jahr 2024 nahmen mehr als 680’000 Kinder und Jugendliche daran teil, was einem Anstieg von 6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für die Westschweizer Kantone wäre es daher angemessen, das Budget zu erhöhen statt zu kürzen.