Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Die Schweiz schwitzt. Eine Hitzewelle hält an. Dieses Phänomen könnte in den kommenden Jahren noch häufiger auftreten.

Und richtig heiss wurde es, als die Trump-Regierung ankündigte, Schweizer Gold mit 39% besteuern zu wollen.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre