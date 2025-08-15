Heute in der Schweiz

Freiwillige sammeln bei einer Säuberungsaktion an den Ufern des Genfersees Plastikmüll ein.

Die Verhandlungen über ein internationales Abkommen gegen Plastikverschmutzung sind in Genf gescheitert. Für die Schweiz ist das eine doppelte Niederlage.

Die Differenzen zwischen den ambitionierten Staaten – darunter die Schweiz – und den Ölländern waren zu gross, wie SRF berichtet.

Auf der einen Seite standen mehr als 100 Länder mit ehrgeizigen Zielen, die eine Beschränkung der Plastikproduktion forderten. Zu ihnen gehörten neben dem Gastgeberland Schweiz auch die EU und Dutzende Länder in Südamerika, Afrika und Asien. Sie wollten Einwegplastik wie Becher oder Besteck aus dem Verkehr ziehen.

Auf der anderen Seite standen laut SRF die Länder, die den Rohstoff für das Plastik liefern, darunter Saudi-Arabien, der Iran und Russland.

Der Textentwurf, der am Ende vorlag, sah keine globalen Ziele mehr vor, nur noch nationale.

Für Bundesrat Albert Rösti war ein Scheitern der Verhandlungen nicht akzeptabel. Dies erklärte er vor der letzten Verhandlungsrunde in Genf. Doch genau das ist nun eingetreten.

Somit sind nicht nur die Ambitionen der Schweiz enttäuscht. Es ist auch eine Niederlage für den Multilateralismus, für den das internationale Genf ein Zentrum bildet.