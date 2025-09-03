Heute in der Schweiz

Am Mittwoch hält das Kantonsgericht Zug eine Vorverhandlung ab, um die Zulässigkeit einer besonderen Klage zu beurteilen: Bewohnerinnen und Bewohner einer Insel in Indonesien fordern vom Schweizer Zementriesen Holcim Entschädigungen , weil der durch die globale Erwärmung verursachte Anstieg des Wassers ihre Existenz bedroht.

Vier Bewohnerinnen und Bewohner der Insel Pulau Pari in der Javasee fordern, dass der Schweizer Konzern sie für die durch den Anstieg des Wassers verursachten Schäden entschädigt. Die Insel hat in den letzten elf Jahren bereits 11% ihres Territoriums verloren und droht bis 2050 unterzugehen.

Es handelt sich um die erste Klimaklage gegen ein grosses Unternehmen aus der Zementbranche. Die ist für etwa 8% der CO2-Emissionen verantwortlich, die jedes Jahr in die Atmosphäre gelangen, was weit mehr ist als die Luftfahrt produziert. Holcim ficht die Zulässigkeit der Klage durch ein Zuger Gericht an.

Der Fall Holcim könnte einen Präzedenzfall für ähnliche Rechtsstreitigkeiten in der Schweiz und auf der ganzen Welt schaffen. «Wir sind Opfer des Klimas. Wir wollen für unsere Rechte kämpfen», sagt Ibu Asmania, eine der Klägerinnen, die zu dieser historischen ersten Gerichtsverhandlung in Zug angereist ist.