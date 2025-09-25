Heute in der Schweiz

Die Schweiz plant eine humanitäre Aktion: 20 verletzte Kinder aus dem Gazastreifen sollen hier behandelt werden. Gleichzeitig fordern Parlamentarier:innen aller Parteien eine aktivere Rolle des Bundesrats in Gaza.

Während die Schweiz überaltert, machen Kinder etwa die Hälfte der Bevölkerung im Gaza-Streifen aus. Tausende wurden schon getötet oder verletzt. Wie SRF weiss, hat der Bundesrat entschieden, 20 verletzte Kinder zu retten.

Diese Kinder sollen mit maximal vier Begleitpersonen in die Schweiz gebracht werden. Bis jetzt wurde die Aktion noch nicht offiziell bestätigt. Doch gemäss SRF seien mehrere Mitglieder des Bundesrats in die Aktion involviert.

Geplant sei, die Kinder in Schweizer Spitälern zu behandeln, möglicherweise in Genf. Die Reise in die Schweiz werde eine Herausforderung, sagt eine Quelle gegenüber SRF. Zumal jede Ausreise von Israel bewilligt werden muss. Auch der Status der geretteten Familien ist unklar, womöglich erhalten sie ein humanitäres Visum.

Gaza ist in diesen Tagen ständiger Teil der Schweizer News. Bundesrat Cassis musste in Bellinzona vor Pro-Palästina-Demonstrant:innen flüchten. Sein Departement teilt derweil mit, dass die Schweiz ihre Position nicht geändert habe, sie spreche sich weiterhin für eine Zweistaatenlösung aus, jedoch nicht dafür, Palästina aktuell als Staat anzuerkennen.

Im Parlament haben gestern Parlamentarier:innen aller Parteien erstmals eine gemeinsame Motion eingereicht. Ihre Forderung an den Bundesrat: Die Schweiz soll bei der UNO-Generalversammlung eine dringende Motion einreichen, die Zugang zum Gazastreifen und zu allen Geiseln fordert.