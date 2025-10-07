Heute in der Schweiz

An diesem 7. Oktober widmen die meisten Schweizer und internationalen Medien den Terroranschlägen gegen Israel viel Raum . Vor genau zwei Jahren kosteten diese von der Hamas aus dem Gazastreifen heraus verübten Anschläge 1219 Menschen in Israel das Leben – das schlimmste Massaker, das der jüdische Staat je erlebt hat.

Zwei Jahre später ist die Lage weiterhin festgefahren. Israelische Geiseln werden nach wie vor im Gazastreifen festgehalten und die palästinensische Bevölkerung steht weiterhin unter dem Beschuss der israelischen Armee, mit mehreren Zehntausend Todesopfern. Dieser zweite Jahrestag ist deshalb für viele ein Anlass, ein Ende des Konflikts zu fordern.

So hat die Schweizer Bundespräsidentin einen Appell für Frieden im Nahen Osten lanciert. «Es ist höchste Zeit, die Gewalt zu beenden», schrieb Karin Keller-Sutter am Dienstag auf der Plattform X. Sie forderte die Hamas auf, die Geiseln freizulassen. «Zwei Jahre nach den Terroranschlägen der Hamas gegen Israel sind unsere Gedanken bei allen, die leiden.»

Am Dienstag teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten mit, dass die letzten zehn Schweizer Staatsangehörige freigelassen worden seien, die von den israelischen Behörden wegen ihres Versuchs festgehalten worden waren, mit Schiffen mit Hilfsgütern nach Gaza zu gelangen. Sie wurden nach Jordanien ausgewiesen und von der dortigen Schweizer Botschaft in Empfang genommen. Ihre Überführung in die Schweiz ist für morgen Mittwoch vorgesehen. Neun weitere Schweizerinnen und Schweizer, die an der Flottille für Gaza teilgenommen hatten, konnten bereits zuvor in die Schweiz zurückkehren.