Heute in der Schweiz

In verschiedenen Regionen der Schweiz liegt der Anteil an Leerwohnungen unter 1%. Auf dem Foto das Quartier Wipkingen in Zürich.

Für Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger in der Schweiz wird es immer schwieriger, ihre Wohnung zu finanzieren. Das geht aus dem Jahresbericht der Städteinitiative Sozialpolitik hervor.

Obwohl die Sozialhilfequote in den analysierten Städten in den letzten Jahren stabil geblieben ist, belastet der Wohnungsmangel Familien in prekären wirtschaftlichen Verhältnissen immer stärker, warnt der Bericht.

«Neben den finanziellen Schwierigkeiten erschwert die Stigmatisierung durch Armut oder Vorstrafen die Wohnungssuche zusätzlich», betont Michelle Beyeler, Assistenzprofessorin für Politikwissenschaften an der Universität Zürich und Autorin des Kapitels über Wohnen, in einer Mitteilung. Diese Schwierigkeiten haben Auswirkungen auf die Beschäftigung, die Schulbildung der Kinder und das soziale Leben.

Im Versuch, diese Spirale zu stoppen, haben verschiedene kommunale Sozialdienste spezifische Massnahmen ergriffen, wie die Anpassung der Mietpreise oder punktuelle finanzielle Hilfen zur Vermeidung von Räumungen. Doch diese Bemühungen stossen an ihre Grenzen.