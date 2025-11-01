Die Woche in der Schweiz

Die Swiss streicht ab Sommerflugplan 2026 auf der Kurzstrecke ab Genf fünf Geschäfts- und sechs Feriendestinationen . Als Grund dafür gibt die Fluggesellschaft Ressourcenengpässe an.

Tschüss Berlin, Kopenhagen, Hamburg, Oslo und München. Tschüss Alicante, Brindisi, Hurghada, Kalamata, Kos und Maó (Menorca). Ab Sommerflugplan, der am 29. März 2026 beginnt, bedient die Swiss diese Destinationen nicht mehr ab Genf. Einzig der Flug nach München wird von der Muttergesellschaft Lufthansa übernommen.

Begründet wird die Reduktion des Angebots auf der Kurstrecke ab Genf um gut ein Viertel mit Ressourcenengpässen, weswegen der Einsatz der Flotte «standortübergreifend zwischen Zürich und Genf» optimiert werden müsse, wie ein Swiss-Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AWP sagte.

Ab Zürich hingegen will die Airline im Sommer zwei neue Destinationen in den Flugplan aufnehmen: Poznań (Polen) und Rijeka (Kroatien). Zudem sollen beliebte Ferien- und Geschäftsreiseziele öfter angeflogen werden, darunter Valencia, Manchester, Budapest und Venedig.