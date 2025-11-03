Heute in der Schweiz

Die Zeiten sind hart für den Emmentaler, einen der bekanntesten Schweizer Käse sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Landesgrenzen. Die Schweizer Emmentaler-Produzent:innen, die bereits mit sinkenden Verkaufszahlen und steigenden Produktionskosten konfrontiert sind, haben Mühe, ihre Bezeichnung zu schützen.

Mit einer geschützten Bezeichnung wäre es nicht mehr möglich, diesen Käse im Ausland unter dem Namen Emmentaler zu produzieren. Der Käse heisst so, weil er ursprünglich aus dem Tal des Flusses Emme im Kanton Bern stammt.

Aber die Länder, die diesen Käse ebenfalls herstellen, hauptsächlich Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Österreich und Polen, wollen von einer geschützten Bezeichnung nichts wissen. In ihren Augen ist der «Emmentaler» ein generischer Begriff, der seit langem verwendet wird und nicht der Schweiz vorbehalten sein darf.

Der Widerstand kommt insbesondere aus Österreich, das jährlich rund 14’000 Tonnen Emmentaler produziert. Die österreichische Boulevardzeitung Kronen Zeitung sprach kürzlich sogar von einem «Käsekrieg» zwischen den beiden Ländern. Die Europäische Kommission hat den europäischen Produzentenländern Recht gegeben und festgestellt, dass sie die Bezeichnung weiterhin verwenden können. Aber die Schweiz hat Beschwerde eingelegt und nun muss der Europäische Gerichtshof entscheiden.