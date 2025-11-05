Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Der erste Abstimmungssonntag des Jahres 2026 wird intensiv. Sie werden über vier Vorlagen abstimmen, darunter die Individualbesteuerung von Ehepaaren und die Initiative zur Halbierung der Radio- und Fernsehgebühren.

In dieser Auswahl der aktuellen Nachrichten sprechen wir auch über zwei Spitzenköchinnen, die aus der Schweiz ausgewiesen wurden. Es sind nicht die Aromen ihrer Küche, die zur Ausweisung geführt haben. Diese wurden sehr geschätzt.

Viel Spass bei der Lektüre!