Nach einem eher tristen 2024 scheint 2025 für den Kartoffelanbau ein aussergewöhnliches Jahr zu werden. Die Ernte fällt so reich aus, dass innovative Lösungen gefunden werden müssen, um die Überschüsse abzubauen.

Es ist ein wenig wie das Gleichnis von den mageren und den fetten Kühen, nur dass es um Kartoffeln geht: Während die Ernte 2023 dürftig und 2024 durchschnittlich war, vor allem wegen Wetterbedingungen und Schädlingen, werden 2025 aussergewöhnliche Erträge erwartet. Es sollen 453’000 Tonnen geerntet werden, deutlich mehr als in den Vorjahren (zwischen 340’000 und 380’000 Tonnen).

Ein solcher Überschuss ist nicht unbedingt leicht zu handhaben. Eine Lösung besteht darin, die überschüssigen Kartoffeln als Viehfutter für Kühe zu verwenden. Unabhängig von ihrer Verwendung müssen die Überschüsse, die nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt sind, mit einem orangefarbenen Lebensmittelzusatzstoff eingefärbt werden.

Diese Verpflichtung soll betrügerische Weiterverkäufe von Kartoffeln verhindern und verhindert einen Preiszerfall, wie er in mehreren Ländern zu beobachten ist. In der Schweiz gibt es einen Unterstützungsfonds, um Krisen in der Kartoffelproduktion zu bewältigen. Er ermöglicht die Umwandlung von Überschüssen in Viehfutter und kompensiert teilweise den Wertverlust. Der Fonds wird durch einen kleinen Beitrag pro produziertem Kilogramm finanziert und dient dazu, den Markt in Ausnahmefällen zu entlasten.