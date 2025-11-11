Heute in der Schweiz

Eine Studie der Universität Lausanne beleuchtet das Unwissen von Velofahrenden darüber, was ihnen die Verkehrsregeln erlauben .

Das augenfälligste Beispiel sind Verkehrskreisel. Sollte, wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, in der Mitte der Fahrbahn oder rechts fahren? Die Antwort lautet: in der Mitte, um besser sichtbar zu sein. Doch die Mehrheit der Velofahrerinnen und Velofahrer ignoriert diese Empfehlung in der Praxis und denkt, man würde dabei einen Verstoss des Strassenverkehrsgesetzes begehen.

Die Studie unterstreicht, dass dies zu Spannungen führt und das Zusammenleben auf den Strassen beeinträchtigt. Die Angst, stigmatisiert zu werden, stellt eine Bremse für die Anwendung solcher Regeln dar.

Das gleiche Problem tritt auf bei der Erlaubnis für Velofahrende, an einigen roten Ampeln rechts abzubiegen. 90% der Velofahrerinnen und Velofahrer nutzen diese Möglichkeit, aber fast ein Viertel hält sie für gefährlich. Die Studie schlägt einige Verbesserungsmöglichkeiten vor, um die Spannungen zwischen Fahrrädern und Autos zu entschärfen, wie eine Informationskampagne oder die Umgestaltung einiger Kreuzungen.