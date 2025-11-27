Heute in der Schweiz

Haben sich die Schweizer Konzernchefs, die Donald Trump bei ihren Gesprächen über Zölle eine Rolex-Luxusuhr und einen Goldbarren geschenkt haben, der Korruption schuldig gemacht? Eine Nationalrätin und ein Nationalrat der Grünen Partei sind der Ansicht, dass sich die Schweizer Justiz dazu äussern muss.

Raphaël Mahaim und Greta Gysin haben bei der Bundesanwaltschaft Strafanzeige eingereicht. Es gilt zu klären, ob die sechs Schweizer Unternehmer gegen Artikel 322 des Strafgesetzbuchs verstossen haben, indem sie versuchten, einen ausländischen Amtsträger zu bestechen – wobei es sich bei diesem Amtsträger um Donald Trump handelt.

«Es geht um die Glaubwürdigkeit unserer Institutionen, die Achtung der Rechtsstaatlichkeit und den Ruf der Schweiz auf internationaler Ebene», schreiben die beiden Abgeordneten in einem siebenseitigen Brief an den Bundesanwalt, den das Westschweizer Fernsehen RTS einsehen konnte.

Zur Erinnerung: Die Chefs von sechs grossen Schweizer Unternehmen wie Rolex oder Richemont schenkten dem amerikanischen Präsidenten Anfang November bei Gesprächen im Weissen Haus über die von den USA gegen die Schweiz verhängten Zölle unter anderem eine goldene Rolex-Uhr und einen signierten Goldbarren.