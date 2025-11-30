Heute in der Schweiz

Im Kanton Zürich können Stimmberechtigte mit Sehbehinderung oder Blindheit bereits ihre Stimmzettel für eidgenössische Vorlagen dank einer Abstimmungsschablone der Bundeskanzlei allein ausfüllen. Der Kanton Zürich geht bei deren Einführung als Pilotkanton voran.

In der Schweiz kamen heute auch viele kantonale Vorlagen zur Abstimmung. Hier eine Auswahl:

In den Kantonen Zug und Waadt wurde darüber abgestimmt, das kantonale Stimm- und Wahlrecht für Menschen mit Beeinträchtigungen einzuführen. Das Zuger Stimmvolk nahm die Änderung mit 51,3% knapp an, im Waadtland wurde sie mit 73,9% Nein klar verworfen.

Der Kanton Waadt stimmte zudem darüber ab, das Wahlrecht für Waadtländerinnen und Waadtländer im Ausland bei den Ständeratswahlen einzuführen. 64,9% der Stimmenden haben diese Änderung angenommen.

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden entschied heute über seine neue Kantonsverfassung. Umstritten dabei war vor allem das Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer. Deshalb liess der Kanton über zwei Versionen abstimmen. Die Stimmberechtigten nahmen dabei die Version ohne dieses Stimmrecht mit 77,8% an. Es wäre eine Premiere in der Deutschschweiz gewesen.

Im Kanton Zürich sagte das Stimmvolk mit 56,8% Ja zur kantonalen Mobilitätsinitiative. Das bedeutet, dass auf Kantonsstrassen im Normalfall Tempo 50 gilt und die Einrichtung von Tempo-30-Zonen künftig einen schwereren Stand haben dürfte.