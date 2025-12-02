Heute in der Schweiz

Das Parlament will dem Bund die Kompetenz geben, Waffenexporte zu bewilligen. Dies liegt im Interesse der Schweizer Rüstungsindustrie, die international zunehmend isoliert ist, nachdem die Schweiz anderen Ländern verboten hat, Schweizer Produkte in die Ukraine zu liefern. Die Lieferung von Kriegsmaterial an Konfliktstaaten wirft aber die zentrale Frage auf, wie sich dies mit der Neutralität vereinbaren lässt. Die geplante Lockerung zielt auf die Mitglieder des Verteidigungsbündnisses Nato ab – allen Staaten stünde es grundsätzlich frei, Waffen nach eigenem Gutdünken zu liefern. Die Schweizer Regierung könnte jedoch in Einzelfällen aus neutralitäts-, sicherheits- oder aussenpolitischen Gründen eine Garantie verlangen.

Die rechtskonservative Schweizerische Volkspartei unterstützte die Reform unter der Bedingung, dass keine Waffen in die Ukraine gelangen dürfen. Das öffentlich-rechtliche Schweizer Radio und Fernsehen SRF berichtete, dass sich der Fokus von der Lieferung an die Ukraine auf die Stärkung der heimischen Rüstungsindustrie verlagert. Die Formulierung des Lockerungsvorschlags sei «sehr merkwürdig», sagte Robert Kolb, Professor für Völkerrecht an der Universität Genf, der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ). Die Schweiz könne keine Länder beliefern, die in einen internationalen Konflikt verwickelt seien, unabhängig von einer Liste. «Das ist der Kern des Neutralitätsrechts», sagte er.

Die Vorlage geht nun noch einmal zurück an den Ständerat. Die Sozialdemokratische Partei und die Grünen haben bereits angekündigt, dass sie das Referendum ergreifen werden, falls das Parlament der Reform zustimmt. In diesem Fall würde die Vorlage einer landesweiten Abstimmung unterzogen.