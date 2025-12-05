Heute in der Schweiz

Heute endet die erste Woche der Wintersession des Parlaments. Hier das Neueste aus dem Bundeshaus.

Der Bundesrat hat den Entwurf des Verhandlungsmandats für ein Handelsabkommen mit den USA genehmigt. Das Zollabkommen mit den USA hat die Schlagzeilen der Schweiz während eines Grossteils dieses Jahres überschattet, wie wir an dieser Stelle immer wieder berichtet haben.

Das am 14. November unterzeichnete Memorandum of Understanding dient als Grundlage: Die derzeitigen 39%-igen Zölle sollen durch einen Pauschalzoll von 15% ersetzt werden. Das Mandat muss nun von den Kantonen und den parlamentarischen Kommissionen geprüft werden. Die Zollzugeständnisse müssen mit der Schweizer Agrarpolitik vereinbar bleiben. Zur Vereinbarung gehören soll, dass die Schweiz weder Zölle auf elektronische Übertragungen erheben noch eine Steuer auf digitale Dienstleistungen einführen wird. Und Schweizer Unternehmen versprechen, über fünf Jahre mindestens 200 Milliarden Dollar (160 Milliarden Franken) in den USA zu investieren.

Die Schweiz wird auch den Mechanismus zur vorübergehenden Wiedereinführung der Visumspflicht für bestimmte Drittländer verschärfen, im Einklang mit einer geänderten EU-Verordnung im Rahmen des Schengener Abkommens. Das heisst: Die Visumspflicht könnte wieder eingeführt werden, wenn die Asylschwellen überschritten werden oder die öffentliche Ordnung gefährdet ist.

Und schliesslich wurde der erste Vertrag über acht F-35-Kampfjets unterzeichnet. Laut Armasuisse wurde die Vereinbarung mit der US-Regierung und Lockheed Martin im September abgeschlossen. Wie Le Temps berichtet, trägt die Schweiz die zusätzlichen Kosten.

Zudem hat der Bundesrat mitgeteilt, dass bei der Vernehmlassung zu den Bilateralen III eine «klare Mehrheit» das Paket Schweiz-EU befürwortet. Er plant, noch gewisse Anpassungen vorzunehmen.