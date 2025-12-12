Heute in der Schweiz

Im Juni 2023 wurde Brienz/Brinzauls nur knapp von einem Schuttstrom verfehlt. Seither ist das Dorf unbewohnt.

Verschnaufpause für die evakuierten Bewohnerinnen und Bewohner des Bündner Dorfs Brienz/Brinzauls: Sie dürfen ab Samstag tagsüber ihre Häuser wieder betreten.

Seit Monaten ist das Dorf Brienz/Brinzauls im Kanton Graubünden von einem Bergsturz bedroht. Die Bewohnerinnen und Bewohner waren daher gezwungen, ihre Häuser und Wohnungen für unbestimmte Zeit zu verlassen. Nun zeigen Messungen, dass sich der Berg in nächster Zeit wohl nicht weiter in Richtung der Häuser bewegen wird.

Deshalb erlauben die Behörden, dass die Evakuierten das Dorf ab Samstag tagsüber wieder betreten dürfen. Bleibt die Bedrohungslage konstant, sollen Zutritte im Winterhalbjahr mittwochs, samstags und sonntags zwischen 9 und 17 Uhr kontrolliert über einen Checkpoint möglich sein, schreibt Watson.

Nördlich des Dorfs, wo der Hang zum Stillstand gekommen ist, gilt weiterhin absolutes Betretungsverbot. Es drohe Gefahr durch Sturzblöcke und Splittersteine. Ende Januar wollen die zuständigen Behörden die Verhältnisse am Berg neu beurteilen; im besten Fall könnte die Evakuierung aufgehoben werden.