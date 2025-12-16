Heute in der Schweiz

Die letzte Woche der parlamentarischen Wintersession ist im vollem Gang. Hier der politische Rückblick vom Dienstag aus Bern. Das Parlament hat empfohlen, die Initiative «Nein zur 10-Millionen-Schweiz» sowie eine vorgeschlagene Obergrenze für die Zahl der Bundesangestellten abzulehnen.

Sowohl der Nationalrat als auch der Ständerat empfehlen, die Initiative der Schweizerischen Volkspartei (SVP) «Nein zur 10-Millionen-Schweiz!» abzulehnen, die darauf abzielt, die Einwanderung zu begrenzen. Die Mehrheit argumentierte, der Vorschlag würde neue Probleme schaffen, anstatt bestehende zu lösen. Der Ständerat lehnte auch Gegenvorschläge zur Initiative ab.

Die Initiative stellt die Stimmbevölkerung vor ein Ultimatum: Entweder die Einwanderung wird begrenzt oder die bilateralen Abkommen mit der EU werden beendet, wie der Parlamentarier und ehemalige Präsident der Mittepartei, Gerhard Pfister, sagte. Pfisters Nachfolger Philipp Matthias Bregy unterstützt diese Position ebenfalls und argumentiert, dass die Bedenken der Öffentlichkeit bezüglich Zuwanderung berücksichtigt werden müssen, um die Bilateralen Abkommen III nicht zu gefährden.

Der Nationalrat verhandelte derweil einen Vorschlag zur Begrenzung der Zahl der Bundesangestellten, der gemeinsam von der SVP und der Freisinnig-Demokratischen Partei (FDP) vorgelegt wurde. Die Bundesverwaltung beschäftigt derzeit rund 39’000 Vollzeitmitarbeitende, deren Kosten sich auf etwa 6,5 Milliarden Franken belaufen. Der gesamte Bundeshaushalt liegt bei 86 Milliarden Franken.

Der designierte Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin warnte, dass eine solche Obergrenze die Flexibilität einschränken und die Umsetzung parlamentarischer Mandate erschweren würde. SVP-Ständerätin Esther Friedli kritisierte die Regierung für ihren Mangel an unternehmerischem Denken. Die sozialdemokratische Ständerätin Eva Herzog warnte derweil vor der «Illusion, dass der Einsatz künstlicher Intelligenz die Zahl der Arbeitsplätze drastisch reduzieren kann», da bekannt sei, wie fehleranfällig KI ist und ihr Einsatz von Menschen kontrolliert werden müsse.