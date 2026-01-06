Heute in der Schweiz

Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana hat der Gemeinderat heute an einer Medienkonferenz und in einer Mitteilung über den Stand der Abklärungen informiert. Im Zentrum stehen Lücken bei den Brandschutzkontrollen und erste Sofortmassnahmen .

Die betroffene Bar sei zuletzt 2019 auf den Brandschutz kontrolliert worden, teilte der Gemeinderat mit. Kontrollen fanden demnach 2016, 2018 und 2019 statt, wobei «konkrete Änderungen» verlangt worden seien. Seit 2020 habe es keine weiteren Kontrollen mehr gegeben, obwohl das Walliser Gesetz jährliche Überprüfungen vorschreibt. «Wir haben heute keine Erklärung dafür», sagte Gemeindepräsident Nicolas Féraud. Die Justiz müsse klären, wer verantwortlich sei.

Laut den Ermittlungsbehörden sei der Brand in der Silvesternacht mit 40 Toten und 116 Verletzten mutmasslich durch die Verwendung von «Wunderkerzen» ausgelöst worden, die die Decke in Brand setzten. Mängel an der verbauten Lärmschutzdecke seien bei früheren Kontrollen nicht festgestellt worden. An jenem Abend habe es «Notausgänge» gegeben, die vom Sicherheitspersonal hätten überprüft werden sollen. Ob diese tatsächlich frei und benutzbar waren, sei Teil der laufenden Ermittlungen. Zu den Barbetreibenden sagte Féraud, sie seien «extrem fahrlässig» gewesen und hätten nicht verantwortbare Risiken in Kauf genommen.

Auf Rücktrittsforderungen angesprochen sagte der Gemeindepräsident: «Es geht nicht um Rücktritt, man verlässt das sinkende Schiff nicht.» Er sprach von einer grossen Belastung und davon, die Trauer der betroffenen Familien «ein Leben lang» mitzutragen. Die Gemeinde beschloss ein Verbot von pyrotechnischen Gegenständen in geschlossenen Räumen auf dem gesamten Gemeindegebiet. Zudem wurde ein externes Fachbüro mit der Kontrolle öffentlicher Gebäude beauftragt.