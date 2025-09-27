Die Woche in der Schweiz

Laut Aussenminister Ignazio Cassis ist die Zeit für eine offizielle Anerkennung Palästinas durch den Schweizer Bundesrat noch nicht reif.

Am Montag bei der Eröffnung der 80. UNO-Generalversammlung in New York haben mehrere Länder, darunter Frankreich und das Vereinigte Königreich, den Staat Palästina anerkannt.

«Jeder Staat, der sich für oder gegen die Anerkennung Palästinas entschieden hat, hat natürlich sein eigenes Narrativ erfunden, um seine Entscheidung zu rechtfertigen», sagte Aussenminister Ignazio Cassis am Mittwoch gegenüber dem Schweizer Radio RSI.

Und in New York ergänzte er: «Die Schweiz bleibt bei ihrer Position, Palästina anzuerkennen, weil sie eine Zwei-Staaten-Lösung will – aber erst, wenn es einen Fahrplan gibt, eine klare Karte für den Frieden, in der beide Staaten existieren und in Frieden miteinander leben können.»

Gegenüber dem Schweizer Fernsehen RTS sagte Cassis, die Anerkennung Palästinas sei ein «symbolischer und politischer Akt, der Hoffnung geben kann».

Es sei jedoch besser, «dieses Druckmittel für den Zeitpunkt bereitzuhalten, wenn ein Friedensplan auf dem Tisch liegt, damit wir einen wichtigen Anreiz bieten können», sagte er. «Wenn die Schweiz für die Welt nützlich sein will, ist die beste Lösung jene, die der Bundesrat gewählt hat.»