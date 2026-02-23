Swiss annulliert wegen Schneestürmen Flüge in die USA

Keystone-SDA

Wegen der starken Schneestürme im Osten der USA hat die Fluggesellschaft Swiss neun Flüge von Zürich und Genf nach New York und Boston sowie zurück annullieren lassen.

(Keystone-SDA) Drei Flüge von Zürich nach New York, Newark und Boston sowie ein Flug von Genf nach New York wurden am Sonntag gestrichen, wie eine Swiss-Sprecherin am Montag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. Auch alle Flüge von diesen Destinationen in die Schweiz zurück fielen aus.

Für Montag bestätigte die Swiss vier Hin- und Rückflüge von Zürich nach New York, Newark und Boston als annulliert sowie einen Flug von Genf nach New York und zurück nach Zürich. In Frankfurt hatte zuvor bereits ein Lufthansa-Sprecher erklärt, dass etliche Flugverbindungen der Lufthansa-Gruppe an die US-Ostküste wegen des Blizzards gestrichen worden seien. Zur Lufthansa-Gruppe gehören neben der Kerngesellschaft auch die Swiss, Austrian, Ita und Brussels Airlines.

Das USA-Geschäft der Fluggesellschaften leidet schon seit dem zweiten Amtsantritt von Donald Trump als Präsident vor gut einem Jahr unter einem markanten Einbruch der Passagierzahlen. So reisten gemäss der US-Reise- und Tourismusbehörde, des National Travel and Tourism Office, 2025 elf Prozent weniger Menschen aus der Schweiz in die USA als im Jahr zuvor.