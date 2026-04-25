Swiss-Flieger vor Start in Delhi wegen Triebwerkproblem evakuiert

Keystone-SDA

Ein Flieger der Fluggesellschaft Swiss ist am Flughafen in Delhi wegen eines Problems an einem Triebwerk evakuiert worden. Sechs Passagiere befanden sich zunächst in medizinischer Kontrolle, wie Swiss in der Nacht auf Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Das Problem sei beim Start um kurz nach 1 Uhr morgens indische Ortszeit aufgetreten, schrieb die Medienstelle der Fluggesellschaft. Die Crew habe den Start abgebrochen und das Flugzeug vorsorglich evakuiert. Zunächst hatte «Blick» online über den Vorfall berichtet.

An Bord des Airbus A330 befanden sich laut Swiss 228 Passagiere sowie vier Kleinkinder. Für Personen, die das Flugzeug nicht über die Rutschen verlassen konnten, sei eine Treppe organisiert worden.

Eine Taskforce der Swiss habe die Arbeit aufgenommen. Technische Spezialistinnen und Spezialisten würden nach Delhi reisen, um das Flugzeug zu überprüfen. Die Teams vor Ort arbeiten laut der Fluggesellschaft mit Hochdruck daran, Möglichkeiten für Umbuchungen oder nach Hotels zu suchen.