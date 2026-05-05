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Swiss fliegt bis im Juli zweimal täglich nach Delhi

Keystone-SDA

Bis einschliesslich 11. Juli fliegt die Fluggesellschaft Swiss zweimal täglich nach Delhi. Wegen des Kriegs im Persischen Golf hatte die Swiss ihr tägliches Flugangebot nach Indien bereits Anfang April verdoppelt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Zahlreiche Fluggäste anderer Gesellschaften könnten derzeit Flüge über die Golfregion nicht antreten, schrieb die Swiss am Dienstag. Viele von ihnen würden deshalb auf Direktflüge von und nach Asien ausweichen. Das habe zu einer deutlich erhöhten Nachfrage geführt.

Die weiteren Entwicklungen im Nahen Osten prüfe die Swiss laufend. Die Swiss versuche, freie Flugzeuge und Kapazitäten dort einzusetzen, wo die Nachfrage besonders hoch sei.

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