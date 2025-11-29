Swiss Lotto kürt zwei neue Millionäre

Keystone-SDA

Swiss Lotto hat am Samstag zwei glückliche Gewinnerinnen oder Gewinner hervorgebracht. Eine Gewinnerin oder ein Gewinner erhält 5,823 Millionen Franken und die oder der andere 1 Millionen Franken.

(Keystone-SDA) Für den Hauptgewinn mussten folgende sechs Zahlen richtig getippt werden: 1, 8, 15, 24, 26 und 39. Die Glückszahl war 6, die Replay-Zahl 13 und die Joker-Zahl 085314.

Für die nächste Ziehung vom Mittwoch befinden sich 1,5 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos mitteilte.

