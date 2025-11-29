Swiss Lotto kürt zwei neue Millionäre
Swiss Lotto hat am Samstag zwei glückliche Gewinnerinnen oder Gewinner hervorgebracht. Eine Gewinnerin oder ein Gewinner erhält 5,823 Millionen Franken und die oder der andere 1 Millionen Franken.
(Keystone-SDA) Für den Hauptgewinn mussten folgende sechs Zahlen richtig getippt werden: 1, 8, 15, 24, 26 und 39. Die Glückszahl war 6, die Replay-Zahl 13 und die Joker-Zahl 085314.
Für die nächste Ziehung vom Mittwoch befinden sich 1,5 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos mitteilte.
