Tödlicher Unfall auf Biketrail in Goldwil BE

Keystone-SDA

Bei einem Selbstunfall auf einem Biketrail in Goldiwil (Gemeinde Thun BE) ist am Montag eine Person ums Leben gekommen. Sie stürzte nach einem Sprung rund vier Meter ein Bort hinunter und verstarb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle.

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(Keystone-SDA) Das teilte die Kantonspolizei Bern am Dienstag mit. Zum Geschlecht machte sie keine Angaben. Die formelle Identifikation stand zunächst noch aus.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs laufen Ermittlungen unter Leitung der regionalen Staatsanwaltschaftschaft Oberland. Während der Unfallaufnahme blieb der Biketrail für mehrere Stunden komplett gesperrt.