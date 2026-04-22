Töfffahrer wird nach Kollision in Neuendorf SO in Spital geflogen

Keystone-SDA

Auf der Härkingerstrasse in Neuendorf SO sind am Dienstagnachmittag ein Motorrad und ein Auto frontal kollidiert. Der Töfffahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Spital geflogen.

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(Keystone-SDA) Die 26-jährige Autofahrerin war kurz nach 17 Uhr auf der Härkingerstrasse in Neuendorf Richtung Dorfzentrum unterwegs, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte. Gleichzeitig sei ein 55-jähriger Motorradlenker auf der gleichen Strasse in Richtung Härkingen unterwegs gewesen.

Bei der Kreuzung mit der Fridaustrasse sei es aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision gekommen. Der Rettungsdienst brachte die Automobilistin zur Kontrolle in ein Spital.

Wegen des Unfalls kam es gemäss Mitteilung zu Verkehrsbehinderungen. Die Kantonspolizei Solothurn habe Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.