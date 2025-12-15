Tatverdächtiger Reifenstecher stellt sich der Luzerner Polizei

Keystone-SDA

Ein 23-jähriger Mann hat vor rund einem Monat in Emmenbrücke LU, Rothenburg und der Stadt Luzern die Reifen von 29 Fahrzeugen zerstört. Der Tatverdächtige stellte sich nach den Vorfällen selbst bei der Polizei.

(Keystone-SDA) Die Taten ereigneten sich zwischen dem 20. und 22. November, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte. Nach eigenen Angaben handelte der Mann aus «Unzufriedenheit».

Die Staatsanwaltschaft Emmen hat die Untersuchung aufgenommen.