Taylor Swift spricht über den “Mount Swiftie” in München

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Superstar Taylor Swift hat sich begeistert über die vielen Menschen gezeigt, die ihre Konzerte in München von ausserhalb des Stadions verfolgt haben. An beiden Konzert-Abenden waren vergangenes Wochenende mehrere Zehntausend Fans auf den Olympiaberg und umliegende Wiesen gekommen.

Manche nannten den Berg scherzhaft “Mount Swiftie” in Anlehnung an die Fans der US-Musikerin. “Was für eine magische Erfahrung es war, in München zu spielen”, hiess es auf dem Instagram-Account der 34-Jährigen.

“Die 74.000 Menschen pro Abend im Stadion waren so leidenschaftlich und so wohlwollend zu uns. Und ich hatte keine Ahnung, bevor ich nach München kam, dass es hinter dem Stadion einen riesigen Park gibt”, hiess es weiter.

“Ich habe mir so viele Videos von den Menschenmassen angesehen, die aus der Ferne an der Show teilgenommen haben, diese ganze Freude… Ich bin wirklich dankbar für die unerwarteten Erinnerungen, die diese Tour geschaffen hat.”