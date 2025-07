Technischer Defekt löste Brand in Tiefgarage in Möhlin AG aus

Ein technischer Defekt in einem parkierten Auto war der Grund für den grossen Brand in einer Tiefgarage in Möhlin AG vom 2. Juli. Das teilte die Aargauer Kantonspolizei am Mittwoch nach Abschluss der Untersuchungen mit.

(Keystone-SDA) Das Ausmass des Schadens sei weiterhin unklar, hiess es.

Der Brand vom 2. Juli in der Tiefgarage einer Wohnsiedlung am Ahornweg hatte grossen Sachschaden angerichtet. Personen wurden nicht verletzt. Rund 70 Bewohnende von drei Mehrfamilienhäusern hatten die Gebäude vorübergehend verlassen müssen.

In der Tiefgarage waren rund 80 Fahrzeuge eingestellt. Drei davon brannten vollständig aus. Russ und Rauch habe auch die übrigen in Mitleidenschaft gezogen und Schäden am Bauwerk verursacht, hiess es weiter.