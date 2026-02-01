Teil-Shutdown in den USA wohl bis mindestens Dienstag

Keystone-SDA

Der Teilstillstand von US-Regierungsgeschäften wegen fehlender Finanzierung zieht sich wohl noch bis mindestens Dienstag. Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, der Republikaner Mike Johnson, sagte in der Sendung "Meet the Press" des Senders NBC News, man beabsichtige, bis Dienstag die Haushaltsfinanzierung sicherzustellen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Am Samstag begann der sogenannte Shutdown. Das bedeutet, dass viele Behörden kein Geld mehr bekommen, weil die Anschlussfinanzierung fehlt. Anders als beim längsten Shutdown der US-Geschichte, der im November nach 43 Tagen endete, sind dieses Mal weniger Ministerien betroffen.