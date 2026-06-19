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Temperaturen sinken nachts teils nicht unter 20 Grad

Keystone-SDA

Die Schweiz hat in der Nacht auf Freitag vielerorts eine Tropennacht erlebt. Das bedeutet, dass die Temperatur nicht unter 20 Grad sank. Im Laufe des Tages werden Temperaturen über 30 Grad erwartet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In Basel sei das Thermometer in der vergangenen Nacht nicht unter 23,2 Grad gesunken, so der Wetterdienst Meteonews auf seiner Website. In St. Gallen war es am Morgen um 8 Uhr bereits 24,5 Grad warm, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) berichtete.

Für Freitag werden in der Schweiz Temperaturen über 30 Grad erwartet. Wetterdienste prognostizieren für die kommenden Woche sogar Temperaturen über 35 Grad.

Wegen der fehlenden Niederschläge steigt auch die Waldbrandgefahr. So gilt für Teile des Wallis die Stufe 4 von 5.

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