Tesla bringt abgespecktes Model 3 in die Schweiz

Keystone-SDA

Der E-Autobauer Tesla hat die billigere Version seiner Elektrolimousine Model 3 in der Schweiz lanciert. Die um einige Funktionen abgespeckte "Standard"-Variante soll knapp 37'000 Franken kosten, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

(Keystone-SDA) Das Model 3 Standard verfügt etwa über einen kleineren Akku und damit eine geringere Reichweite. Laut Herstellerangaben beträgt die Reichweite nach WLTP-Standard 534 Kilometer, im Vergleich zu 660 bzw. 750 Kilometern bei den «Premium»-Versionen. Auch bei der Ladegeschwindigkeit, der Beschleunigung, der Innenausstattung und der Federung müssen Käufer Abstriche hinnehmen.

Die «Premium»-Varianten des Model 3 kosten rund 45’000 Franken bis hin zu knapp 57’000 bei der «Performance»-Version. Das Model 3 «Standard» soll voraussichtlich im Februar 2026 geliefert werden. Die abgespeckte Basis-Version des SUV Model Y ist bereits seit Mitte Oktober in der Schweiz erhältlich.