Tessiner Hotels verzeichnen Boom im Wintermonat Dezember

Keystone-SDA

Die Hotels im Tessin haben im vergangenen Dezember deutlich mehr Gäste beherbergt als im selben Monat des Vorjahres. Insbesondere die Region Locarno-Ascona verzeichnete eine starke Zunahme von Dezember-Gästen. Tessin Tourismus spricht von "Rekord-Zahlen".

2 Minuten

(Keystone-SDA) Demnach haben im Dezember 2024 gut 14 Prozent mehr Personen im Locarnese übernachtet als im selben Monat des Vorjahres. Auch die Region «Bellinzona e Valli» («Bellinzona und Täler») verzeichnete im letzten Monat des vergangenen Jahres eine Zunahme an Übernachtungen, nämlich gut 13 Prozent mehr als im Dezember 2023.

Weniger stark angestiegen ist die Zahl der Hotelübernachtungen im Dezember 2024 in der Region Lugano (plus drei Prozent) und dem Mendrisiotto (plus acht Prozent).

Das Tessin als Ganzjahres-Destination

Die Zunahme der Logiernächte im Monat Dezember bedeutet einen Schritt in Richtung Entsaisonalisierung, wie die Verantwortlichen von Tessin Tourismus am Donnerstag an einer Medienkonferenz in Bellinzona erklärten. Diverse Tourismusorganisationen versuchen seit einiger Zeit, das Tessin als touristische Ganzjahres-Destination zu positionieren.

Bei Tessin Tourismus ist die Entsaisonalisierung eines der grossen Ziele der Vision «Ticino 2030». Aufgrund der klimatischen Veränderungen sei es unausweichlich, neue, vom Wetter unabhängig funktionierende Angebote und Strukturen zu schaffen, heisst es in einem Strategiepapier. Dadurch sollen die Übernachtungszahlen auch in weniger typischen Reisemonaten «angekurbelt» werden.