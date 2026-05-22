Thermometer steigt erstmals in dem Jahr auf dreissig Grad

Keystone-SDA

In Visp VS ist es am Freitag zum ersten Mal in diesem Jahr in der Schweiz dreissig Grad warm geworden. Damit war der erste Hitzetag des Jahres Tatsache.

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(Keystone-SDA) Das sei ziemlich früh im Jahr, schrieb der Schweizer Wetterdienst MeteoNews am Freitag auf der Kurznachrichtenplattform X. Ein Rekord sei damit aber nicht erreicht worden. Der Meldung zufolge datiert der früheste Hitzetag der Schweiz vom 2. Mai 2005 in Chur GR.

Für klimatologische Auswertungen ist die Dreissig-Grad-Schwelle wichtig. Wird dieser Wert erreicht oder überschritten, gilt der Tag als Hitzetag. In den letzten Jahrzehnten gab es zunehmend mehr Hitzetage.

Die Zahl der Hitzetage werde aufgrund des Klimawandels im Laufe dieses Jahrhunderts weiter zunehmen, hat das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz prognostiziert.