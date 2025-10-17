Thomas Beda Fischer wird Leiter der Steuerverwaltung Basel-Stadt

Keystone-SDA

Thomas Beda Fischer übernimmt spätestens per Mai 2026 die Leitung der Steuerverwaltung Basel-Stadt. Der 46-Jährige leitet derzeit das Solothurner Steueramt und tritt die Nachfolge von Silvia Frohofer an, die pensioniert wird, wie das Finanzdepartement am Freitag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Stelle wurde ausgeschrieben und Fischer konnte sich im Bewerbungsprozess aufgrund seine Führungsqualitäten und seiner langjährigen Berufserfahrung im Steuerbereich und der Organisationsentwicklung durchsetzen, wie das Finanzdepartement (FD) schreibt.

Bis zu seinem Stellenantritt wird der stellvertretende Leiter Marc Enz die Steuerverwaltung interimistisch leiten, wie es weiter heisst. Die Steuerverwaltung sei die grösste Dienststelle des FD und umfasse rund 280 Mitarbeitende.